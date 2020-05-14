https://news.day.az/world/1235081.html Крупный пожар в ТЦ в России
Крупный пожар в ТЦ в России
В Ленинградской области загорелось здание торгового центра.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, пожар на кровле торгового центра в Гатчинском районе Ленинградской области локализован на площади 530 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Площадь пожара достигла 530 кв. м. Пожар локализован. Пострадавших нет", - сказали в управлении.
В пресс-службе районной администрации ТАСС сообщали, что горят торговые павильоны пустующего торгового центра. В пресс-службе администрации Ленинградской области сказали, что пожар произошел на улице Воскова, 1. Пожару был присвоен номер 1 Бис. Работы по ликвидации пожара на кровле продолжаются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре