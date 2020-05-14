Крупный пожар в ТЦ в России

В Ленинградской области загорелось здание торгового центра.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, пожар на кровле торгового центра в Гатчинском районе Ленинградской области локализован на площади 530 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Площадь пожара достигла 530 кв. м. Пожар локализован. Пострадавших нет", - сказали в управлении.

В пресс-службе районной администрации ТАСС сообщали, что горят торговые павильоны пустующего торгового центра. В пресс-службе администрации Ленинградской области сказали, что пожар произошел на улице Воскова, 1. Пожару был присвоен номер 1 Бис. Работы по ликвидации пожара на кровле продолжаются.