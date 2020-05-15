В Москве за сутки умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

Еще 68 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего в столице умерли 1 358 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.