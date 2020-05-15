Всех прибывающих в Испанию ждет двухнедельный карантин

Власти Испании с пятницы начинают помещать на двухнедельный карантин всех прибывающих в страну из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение было принято Минздравом королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лица, прибывающие из-за рубежа, должны будут находиться на карантине 14 дней после прибытия, - говорится в декрете ведомства. - Данный указ вступает в силу в 00:00 по местному времени 15 мая 2020 года и будет действовать на период режима повышенной готовности".

Приезжающим из-за границы придется "оставаться дома или в месте проживания", выходить на улицу можно будет за продуктами, в аптеку, медицинское учреждение или в случае форс-мажорных обстоятельств, в обязательном порядке необходимо надевать маску. Медицинские службы Испании могут связываться с теми, кто находится на карантине, чтобы отслеживать их состояние. При этом прибывающие из-за рубежа должны связаться по телефону с медиками в случае появления высокой температуры, кашля и других симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19).

Данная мера не затронет тех, кто пересекает границу по служебной необходимости, членов экипажей самолетов и судов, а также медперсонал. Туристические агентства и туроператоры должны информировать путешественников о новых мерах при продаже билетов в Испанию.

В четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в Елисейском дворце сообщило, что власти Франции введут двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании в ответ на аналогичную меру, одобренную правительством пиренейского королевства.

Коронавирус в Испании

Испания является одним из наиболее пострадавших из-за пандемии государств. С начала распространения инфекции в стране было выявлено 229,5 тыс. случаев заражения, 27 321 человек умер. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения коронавируса. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, рестораны, учебные учреждения, развлекательные заведения, спортзалы.

Сейчас темпы распространения инфекции в стране постепенно снижаются. В этой связи 28 апреля правительство представило поэтапный план смягчения ограничительных мер, который рассчитан минимум до конца июня. Он включает четыре фазы. Со 2 мая жителям страны всех возрастов разрешили гулять и заниматься спортом на улице. С 4 мая кафе и рестораны начали готовить еду навынос, возобновили работу парикмахерские, небольшие торговые точки, мастерские, но клиентам необходимо заранее записываться на прием.

С 11 мая половина населения страны перешла на новую фазу послабления мер, введенных из-за пандемии. На этом этапе разрешены встречи с близкими, открываются с определенными ограничениями террасы кафе и баров, отели, музеи. Тем не менее пока к таким послаблениям оказались не готовы ряд крупных городов, в том числе Мадрид и Барселона.