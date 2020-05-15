Нью-Йоркская фондовая биржа возобновит работу

Нью-Йоркская фондовая биржа, которая с марта проводит торги только в электронном режиме из-за пандемии коронавируса, перейдет на штатный режим работы 26 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на страницах газеты The Wall Street Journal президент торговой площадки Стейси Каннингэм.

"Что касается Нью-Йоркской фондовой биржи, то мы откроем нашу торговую площадку для определенной категории брокеров на следующий день после Дня поминовения (отмечается в США 25 мая - прим. ТАСС)", - информировала она.

Каннингэм напомнила, что в День поминовения американцы отдают дань памяти тем, кто отдал свою жизнь за страну, и предложила в этот раз чествовать также медиков и сотрудников экстренных служб, "которые отважно служат стране" в условиях пандемии.

Телекомпания СNN в конце апреля сообщала, что Нью-Йоркская фондовая биржа перейдет на штатный режим работы после 15 мая. Количество человек, находящихся в одном помещении одновременно, будет ограничено. Маклерам предпишут соблюдать безопасную дистанцию.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже с 23 марта проводятся только в электронном режиме.

По последней информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в Нью-Йорке заражены более 330 тыс. человек, умерли свыше 27,6 тыс. В США зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 85 тыс. человек.