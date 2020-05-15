Двое близких друзей Трампа умерли от коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что пятеро человек, которых он лично знал, двое из них были его близкими друзьями, скончались после заражения коронавирусом COVID-19.
"Я потерял пятерых знакомых, двое из которых были моими очень хорошими друзьями", - заявил Трамп, выступая перед работниками Центра распределения медицинского оборудования в штате Пенсильвания, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Он добавил, что обычно в случае заболевания простудой или гриппом люди уже через пару дней лечения чувствуют себя лучше. Однако в случае заражения коронавирусом состояние его друзей через такое же количество дней только ухудшилось.
"Вы звоните спустя два дня, чтобы узнать, как они себя чувствуют, и вам отвечают: "Сэр, они в коме", - сказал президент США.
В то же время Трамп отметил, что до заболевания COVID-19 здоровье его знакомых было не в лучшей форме, и их вес не был "идеальным".
"Они скончались, и это ужасно", - добавил Трамп.
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