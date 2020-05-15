В Бразилии число жертв коронавируса достигло 14 тысяч

Количество выявленных случаев коронавируса в Бразилии за последние сутки увеличилось почти на 14 тысяч, скончались 844 человека.

Об этом сообщает минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эти суточные показатели являются антирекордными для страны.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом составляет 202 918, скончались 13 993 пациента.

Самым пострадавшим регионом остается штат Сан-Паулу, здесь погибли более 4,3 тысячи больных при 54 286 случаях коронавирусной инфекции. В соседнем штате Рио-де-Жанейро выявлено почти 20 тысяч случаев, умерли более 2,2 тысячи человек.