Число инфицированных коронавирусом в Армении превысило 4 тыс.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 4044, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 14 мая, в стране было 3860 выявленных случаев заражения. Таким образом, за сутки обнаружено 184 новых случаев.

Умерли от осложнений коронавируса 52 человек. Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 22.