Нью-Йоркская фондовая биржа оправляется от пандемии

Мировая экономика постепенно выходит из карантина и возвращается к привычной жизни. Совсем скоро в прежнем режиме заработает и Нью-Йоркская фондовая биржа, которая фактически является центром финансового мира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

С 26 мая она вернется в обычный режим, сообщает Wall Street Journal. Напомним, что из-за распространения коронавируса работа биржи была переведена исключительно в электронный режим.

Президент NYSE Стейси Каннингэм рассказала изданию, что перех на обычный режим работы произойдет сразу после Дня поминовения. При этом будут соблюдаться повышенные меры безопасности. Участникам будет предписано находится на удалении друг от друга, в помещении будет одновременно находится ограниченное число людей и так далее.

В целом же, стоит отметить, что почти все предприятия, которые возобновляют работу в той или ной степени вводят дополнительные меры профилактики коронавируса.