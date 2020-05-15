Север Милана за считаные минуты ушел под воду

Жители северных районов Милана провели беспокойную ночь - за считаные минуты улицы превратились в небольшие каналы, а первые этажи домов заполнились водой, сообщает La Stampa. Виной тому начавшиеся поздно вечером в четверг проливные дожди, приведшие к разливу небольшой реки Севезо, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В районе Нигуарда около двух часов начались массовые отключения электричества - налетевший ветер повалил деревья, а те оборвали линии электропередачи. В это же время дороги начала заполнять вода, которая била фонтанами из многочисленных колодцев. На некоторых улицах она прибывала со скоростью восемь сантиметров в минуту, так что вскоре местами образовались небольшие запруды глубиной до метра.

Наводнение длилось около пяти часов, после чего дожди стихли, Севезо вошла в привычное русло. Тем не менее, пожарные до сих устраняют последствия разгула стихии, откачивая воду и удаляя перекрывшие проезжую часть деревья.

В результате наводнения, по предварительным данным, никто не пострадал.