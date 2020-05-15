В США для Марса разрабатывают ровер-вездеход

В Технологическом институте Джорджии конструируют мини-ровер, который мог бы самостоятельно выбираться из песков, если увязнет в них, как когда-то марсоход Opportunity. Свой проект ученые описали в журнале Science Robotics - их ровер попал на обложку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Лiга.Новости, в Космическом центре NASA им. Джонсона ранее создавали прототип роботизированного лунного ровера Resource Prospector 15 (RP15), который мог бы ехать, "ходить" и даже ползать.

"Чтобы понять террадинамические характеристики такого устройства, мы разработали уменьшенный вариант ровера и изучили его движение на склонах сухих и влажных гранулированных сред", - пишут авторы исследования.

Они считают, что новое поколение роверов для Красной планеты обязательно следует оснастить ходовой, которая позволит им преодолевать более сложный рельеф, чем тот, по которому ездили прежние марсоходы и продолжает ездить Curiosity.

Способность выбираться из песчаных ловушек изучают на прототипе игрушечных габаритов - он оборудован поднимающим механизмом.

Каждое колесо оснащено тремя приводами, которые обеспечивают ему вращение, подъем или вынос вперед и "загребание". Ровер немного приподнимается, начинает раскачиваться из стороны в сторону на этом упоре, и продолжает движение вперед.