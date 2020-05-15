За последние сутки в Испании от коронавируса (COVID-19) умерли 138 человек.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Испании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Испании достигло 27 459 человек. За последние сутки в Испании выявлены 549 фактов заражения. Число заразившихся COVID-19 достигло 230 183 человек.

Вылечились более 144 тысяч человек.