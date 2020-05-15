https://news.day.az/world/1235241.html Число умерших от коронавируса в Испании достигло 27 459 человек
Число умерших от коронавируса в Испании достигло 27 459 человек
За последние сутки в Испании от коронавируса (COVID-19) умерли 138 человек.
Об этом сообщает министерство здравоохранения Испании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Испании достигло 27 459 человек. За последние сутки в Испании выявлены 549 фактов заражения. Число заразившихся COVID-19 достигло 230 183 человек.
Вылечились более 144 тысяч человек.
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