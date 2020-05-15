В Италии произошел взрыв на химическом предприятии

Взрыв прогремел в пятницу на химическом заводе компании 3V Sigma SpA в промышленном районе Венеции Маргера. Как сообщили в Twitter спасательные службы, на предприятии начался пожар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Взрыв и последовавший за ним пожар на химическом предприятии в Маргере, на месте работают восемь команд спасателей", - говорится в записи. Местные власти порекомендовали жителям близлежащих территорий закрыть окна и не выходить на улицу.

Информации о жертвах или пострадавших в результате инцидента пока не приводится.