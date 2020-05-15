На спецпомощника главы МИД Афганистана напали в Кабуле

Специальный помощник министра иностранных дел Афганистана Мотиолла Абдоль Рахимзи подвергся нападению около своего дома в Кабуле. Об этом сообщил в пятницу МИД Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мотиолла Абдоль Рахимзи, специальный помощник действующего министра иностранных дел Мохаммада Ханифа Атмара, подвергся нападению террористов около 22:30 (22:00 по бакинскому времени) 14 мая 2020 года возле своей резиденции в восьмом округе Кабула. Врачи уверяют, что состояние его здоровья находится под контролем", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что спецслужбы и правоохранительные органы работают над выявлением лиц, причастных к атаке на дипломата.