https://news.day.az/world/1235254.html В Иране за прошедшие сутки от коронавируса умерли 48 человек
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса умерли 48 человек
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 48 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило министерство здравоохранения Ирана.
Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 6902.
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