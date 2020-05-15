В Иране за прошедшие сутки от коронавируса умерли 48 человек

В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 48 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 6902.