В США предсказали удвоение числа жертв коронавируса

Статистика по числу умерших от коронавируса в США является не совсем корректной, так как в ней не учитывают скончавшихся от болезни в домах престарелых, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Профессор медицины и гериатрии в Школе медицины Бостонского университета Томас Перлс заявил в интервью RT, что при корректных подсчетах число жертв эпидемии в США может возрасти вдвое.

По словам эксперта, в очаге эпидемии - штате Нью-Йорк - могли умереть уже 60 тыс. пациентов с коронавирусом, хотя в официальной статистике говорится о 25 тыс. умерших.

На всей территории США в домах престарелых живут около 1,3 млн людей, которые являются наиболее уязвимыми перед новой угрозой.

Со своей стороны, американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс рассказала о проблемах в системе здравоохранения США, которые обнажились в условиях пандемии.

"Во-первых, у нас в США нет всеобщей системы здравоохранения и десятки миллионов людей живут без медицинской страховки. Во-вторых, выяснилось, что у нас нет централизованной системы здравоохранения. В-третьих, наша система здравоохранения основана не столько на помощи людям, сколько на получении прибыли", - цитирует ее RT.

Она с горечью отметила, что крупные корпорации даже во время национальной катастрофы видят возможности для борьбы за прибыль.