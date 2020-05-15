В ВОЗ считают, что вакцина от COVID-19 не будет готова к концу года

"Первая вакцина от COVID-19 вряд ли будет готова к концу года".

Об этом заявила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хорошая новость заключается в том, что исследователи работают по всему миру. У нас 100 различных групп, которые работают, но процесс занимает время. И речь про безопасность. Необходимо знать две вещи. То, что вакцина стимулирует правильные антитела, которые защитят от вируса при столкновении с ним... И, в то же время, необходимо понимать ее безопасность, есть ли у вакцины побочные эффекты, какая из вакцин безопаснее", - сказала она, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что вакцина от COVID-19 появится до конца 2020 года.

Далее необходимо понять, как будет производиться эта вакцина, как обеспечить доступ к ней и как она будет доставляться людям.

"Все это требует времени", - подчеркнула Харрис.

По ее словам, даже с тестами лекарственных препаратов необходимо время, потому что если что-то работает на нескольких пациентах, это может быть просто совпадением, и нужно больше времени для проведения всех необходимых тестов.