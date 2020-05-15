Эксперты ВОЗ оценили расходы на здравоохранение в мире

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, как много денег власти 195 государств мира тратят на здравоохранение, в том числе на борьбу с коронавирусной инфекцией, откуда берутся эти деньги и куда их направляют. Результаты исследования опубликовал научный журнал Lancet, кратко об этом пишет пресс-служба МФТИ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, что в 2019 году мировые инвестиции в противоэпидемиологические меры составили $374 млн. В 2020 году развилась пандемия, показав, что такие вложения недостаточны. Это заставляет задуматься о реорганизации системы финансирования здравоохранения всех стран", - прокомментировал результаты исследования один из его авторов, специалист по медицинской статистике из МФТИ Станислав Отставнов.

Отставнов и его коллеги выяснили, как много денег страны мира расходуют на то, чтобы поддерживать и развивать свои системы здравоохранения. Для этого ученые запросили подобную статистику у правительств и общественных организаций в 195 государствах-членах ООН за 1995-2007 гг. и детально проанализировали ее.

Цена здоровья

Результаты исследования показали, что в целом страны мира тратят на здравоохранение все больше. Однако этот рост оказался очень неравномерным и далеко не всегда эффективным, как это показывают текущие эпидемиологические проблемы.

В частности, в среднем по миру на каждого человека тратится около $1 тыс. в год, однако если рассматривать расходы по странам, то в некоторых случаях они различаются в сотни раз. В частности, в США, Швейцарии и Норвегии этот показатель составляет примерно $8-9 тыс., тогда как в Эритрее, на Мадагаскаре, в ЦАР и Демократической республике Конго он не превышает $25. Меньше всего на здравоохранение тратит Сомали: $6 на человека.

Если сравнивать эти расходы с ВВП разных стран, то больше всего доля расходов на здравоохранение в США (16,40%), Кирибати (14,10%), Сьерра-Леоне (13,50%), Швейцарии (12,10%) и Малави (11,90%); наименьшая, менее 2,5% ВВП, - в Брунее, Лаосе и на Северных Марианских островах (по 2,40%), а также в Венесуэле (2,20%).

"Проблема эффективного финансирования здравоохранения является комплексной. Увеличение затрат не обязательно приводит к улучшению ситуации, не всегда ресурсы распределяются эффективно, не везде система управления выстроена должным образом. Но недофинансирование, попытки экономить - это всегда плохо. Эти расходы, в первую очередь, являются инвестициями: и в конкретных людей, и в трудовой потенциал, и в обороноспособность государства", - заключил Отставнов.