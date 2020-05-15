Франция и Италия сообщили о «тяжелом» коронавирусе среди детей

Вслед за США у детей во Франции и Италии наблюдают массовое проявление воспалительных процессов, которые, предположительно, связаны с коронавирусом.

Как сообщает телеканал BFMTV, во Франции умер первый ребенок с мультисистемным воспалительным синдромом, схожим с болезнью Кавасаки, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Гибель девятилетнего пациента зафиксировали в одной из клиник Марселя. На фоне коронавируса у него развился миокардит, что медики признали крайне редким случаем.

Тем временем число пациентов с синдромом Кавасаки в Италии увеличилось тридцатикратно за последнее время, сообщило научное издание Lancet. Предполагается, что это связано с пандемией коронавируса.

В частности, в провинции Бергамо заболеваемость синдромом Кавасаки возросла одновременно с появлением нового вируса, однако у детей данное осложнение наблюдается лишь в одном случае из тысячи.

Напомним, первыми о проявлении воспалительного синдрома у детей сообщили медики в США, там смертельных случаев уже не менее трех.