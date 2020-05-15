ЕК угрожает судебным иском Великобритании за нарушение прав на свободное передвижение

Европейская комиссия пригрозила Великобритании судебным иском по поводу того, что ЕК назвала нарушением правил блока о свободном передвижении людей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Комиссия заявила, что Великобритания не уведомила Европейский Союз о недавних законодательных изменениях, ограничивающих свободу передвижения, говорится в заявлении.

Исполнительный директор ЕС дал Великобритании четыре месяца, чтобы исправить свои недостатки, не сообщая подробностей. Если Великобритания не примет необходимые меры, комиссия заявила, что перейдет к следующему этапу судебного процесса.

"Права граждан ЕС, проживающих в Великобритании после окончания переходного периода, как изложено в соглашении о выходе, основаны на правах, которыми они в настоящее время пользуются в Великобритании в соответствии с правилами ЕС", - заявила комиссия.

С момента выхода из состава ЕС 31 января Великобритания находится в переходном периоде до конца 2020 года и все еще подчиняется правилам Евросоюза, даже если страна не имеет права голоса при их установлении.