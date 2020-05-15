В Лондоне увеличат плату за въезд в центр города

Власти британской столицы повысят стоимость въезда на автомобилях в центр города для того, чтобы покрыть часть ущерба, нанесенного ограничительными мерами из-за пандемии нового коронавируса общественному транспорту Лондона. Об этом объявил в пятницу мэр лондонской столицы Садик Хан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С 22 июня стоимость въезда в центр Лондона будет повышена с £11,5 до £15. Помимо этого, будет расширено время, когда она будет взиматься - с 7:00 до 22:00 часов, а не до 18:00, как сейчас, также будет отменен бесплатный въезд по выходным. С апреля 2019 года владельцам автомобилей, которые не соответствуют новым жестким экологическим нормам, также приходится платить дополнительный экологический взнос в размере £12,5. Он коснется обладателей автомобилей с дизельными двигателями, возраст которых превышает 4 года, и машин с бензиновыми двигателями старше 13 лет.

Мэрия Лондона утверждает, что такая мера будет побуждать население "не совершать ненужных поездок на автомобилях", а пользоваться общественным транспортом. Также будут отменены бесплатные поездки для детей в метро и на автобусах.

Накануне стало известно, что правительство Великобритании выделит в качестве чрезвычайной помощи £1,6 млрд ($1,95 млрд) на поддержку системы общественного транспорта Лондона, доходы которого упали на 90% из-за пандемии коронавируса.

С 23 марта в Соединенном Королевстве действует карантин. 13 мая он был немного ослаблен, людям, которые не могут работать из дома, было разрешено вернуться на рабочие места. Однако правительство рекомендовало во избежание опасности инфицирования не пользоваться по возможности общественным транспортом. В качестве условия предоставления средств правительство потребовало, чтобы лондонское метро как можно быстрее возобновило работу в полном объеме. Из-за карантина десятки станций были закрыты, а интервал движения поездов был существенно увеличен.

По последней информации Минздрава Великобритании, число инфицированных новым коронавирусом в стране превысило 233 тыс., а количество летальных исходов достигло 33,6 тыс. За сутки умерли 428 заразившихся, отмечены 3,4 тыс. новых случаев инфицирования. Оба эти показателя неуклонно снижаются.