Британский фунт стал самой слабой валютой развитых стран из-за проблем в переговорах с ЕС
Британская валюта вновь стала изгоем в валютном мире, передает Bloomberg.
Вернувшиеся риски Brexit усугубили проблемы на рынке, который переживает негативные последствия пандемии коронавируса.
Курс фунта стерлингов упал пятый день подряд по отношению к доллару, после того как последние переговоры между Великобританией и Европейским союзом зашли в тупик и обе стороны отказались идти на компромисс по ключевым вопросам, таким как торговля и передвижение граждан.
Фунт уже стал худшей валютой группы 10 стран в прошлом месяце, и прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил покинуть переговоры с ЕС на этой неделе, если не будет достигнут достаточный прогресс.
Это повышает риск того, что Великобритания завершит переходный период 31 декабря без заключения соглашения о свободной торговле, что приведет к дальнейшей нагрузке на экономику, которая уже переживает худший за три столетия экономический спад.
Фунт также стал одной из самых волатильных валют стран G10, уступая только норвежской кроне в этом году.
На этой неделе фунт упал на 1,7% до $1,22, что является наихудшим снижением почти за два месяца.
Ли Хардман, стратег MUFG, считает, что британская валюта упадет в краткосрочной перспективе до $1,2 или даже ниже.
Несмотря на то, что консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg предполагал, что фунт стерлингов вырастет на 3% с текущих уровней до конца года до уровня $1,26. Это значительно ниже уровня $1,33, который прогнозировали всего два месяца назад.
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