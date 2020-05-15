США отрезают Huawei от мировых производителей чипов

Министерство торговли США заявило, что вносит поправки в правила экспорта, которые нацелены на ограничение поставок китайской Huawei полупроводниковой продукции, при разработке которой были использованы американские технологии и программное обеспечение, сообщает Reuters.

Смена правил - это удар по Huawei, второму крупнейшему производителю смартфонов, тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), которая делает чипы для устройств Huawei. Пострадают и американские конкуренты - Apple и Qualcomm. TSMC недавно объявила, что построит завод по производству чипов стоимостью 12 миллиардов долларов в Аризоне, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Huawei, которая нуждается в полупроводниковой продукции для своих смартфонов и телекоммуникационного оборудования, находится в центре борьбы за технологическое господство между Соединенными Штатами и Китаем.

В Поднебесной, судя по всему, намерены мстить, если новые экспортные правила вступят в силу. Пекин не будет сидеть и смотреть, как Вашингтон "убивает" компанию Huawei, и могут нанести ответный удар, заявил ранее в интервью CNBC председатель совета директоров китайского техногиганта Эрик Сюй.

"Китайское правительство не будет сидеть и смотреть, как убивают Huawei. Я верю, что будут контрмеры", - заявил Эрик Сюй.

Таким образом топ-менеджер прокомментировал сообщение Reuters о том, что администрация Трампа готовит новый пакет ограничений, направленных против технологической компании. В частности, речь может идти об обязательном лицензировании продукции для производителей микросхем, если они будут использовать американское оборудование для производства компонентов, продаваемых Huawei.

США утверждают, что оборудование 5G из Китая может представлять угрозу для национальной безопасности. Сюй уверен, что Китай может использовать ту же риторику для американских устройств, с американскими же чипами, и заблокировать им доступ на китайский рынок.

"Если Китай примет контрмеры, разрушительные последствия для промышленности по всему миру будут огромными. Как только ящик Пандоры будет открыт, он будет иметь разрушительное влияние на глобальную экосистему. Huawei будет не единственной, кого можно уничтожить", - сказал Сюй, добавив, что американские компании "не смогут остаться невредимыми".

Соединенные Штаты включили компанию Huawei и 114 ее филиалов в свой "черный список" со ссылкой на соображения национальной безопасности. Это заставило некоторые американские и иностранные компании получать у Министерства торговли специальные лицензии на продажу, что вызвало задержки и сбои в производственно-сбытовых цепочках.

На этой неделе президент Дональд Трамп продлил еще на один год президентский указ от мая 2019 года, запрещающий американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное компаниями, которые считаются представляющими угрозу национальной безопасности, и этот шаг был направлен против Huawei и ZTE Corp.

Сильная риторика подчеркивает потенциальный ущерб, который такое изменение правил может нанести Huawei. В прошлом году компания была включена в "черный список" США, ограничивающий возможности ведения бизнеса американскими фирмами с Huawei. Однако некоторые лазейки позволили компаниям по-прежнему поставлять определенные компоненты для Huawei.

В Минторге США об этом знают, поэтому в соответствии с изменением правил, иностранные компании, которые используют американское оборудование для производства чипов, должны будут получить американскую лицензию перед поставкой определенных комплектующих Huawei, или для дочерней компании, такой как HiSilicon (принадлежит TSMC).

Министр торговли Уилбур Росс заявил Fox Business, что законодательная лазейка, через которую Huawei смогла, по сути, использовать американские технологии, стала причиной изменения экспортных правил. Росс заявил, что Huawei "активизировала усилия по подрыву ограничений, основанных на соображениях национальной безопасности".

Министерство торговли сообщило, что новые правила допускают отгрузку компонентов, уже готовых на производстве, при условии, что отгрузки будут завершены в течение 120 дней. В ином случае, чипсеты не будут допущены к отгрузке китайской компании.