https://news.day.az/world/1235473.html В США разбился истребитель пятого поколения F-22
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает сайт издания USA Today.
Пилот успел катапультироваться, его подобрали и отправила в госпиталь при военной базе "Эглин", откуда поднялся в воздух истребитель.
О причинах крушения пока не сообщается.
USA Today напоминает, что на вооружении ВВС США стоят 183 F-22. Стоимость одного самолета составляет $143 млн.
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