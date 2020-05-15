Германия оказалась наиболее устойчивой к кризису в Европе

Несмотря на тяжелую ситуацию, Германия оказалась страной с наиболее устойчивой к кризису экономикой в Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Tagesspiegel.

На фоне пандемии экономика Германии пережила рекордный обвал со времен финансового кризиса 2008 года. В первом квартале ВВП сократился на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Тем не менее, как отмечают эксперты, потери других европейских стран оказались гораздо выше. Так, в первом квартале экономика Франции сократилась на 5,8 процента (рекорд со времен окончания Второй мировой войны), Италии - на 4,7 процента, Испании - на 5,2 процента, Бельгии - на 3,9 процента.