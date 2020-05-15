Россия и Турция возобновляют двустороннее автосообщение

Россия и Турция договорились возобновить двустороннее автосообщение и снять взаимные ограничения на транзитные перевозки,

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит", - заявили в министерстве.

В частности, стороны сняли ограничения на срок пребывания российских и турецких водителей во время двусторонних автоперевозок.