https://news.day.az/world/1235479.html Россия и Турция возобновляют двустороннее автосообщение
Россия и Турция возобновляют двустороннее автосообщение
Россия и Турция договорились возобновить двустороннее автосообщение и снять взаимные ограничения на транзитные перевозки,
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"Была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит", - заявили в министерстве.
В частности, стороны сняли ограничения на срок пребывания российских и турецких водителей во время двусторонних автоперевозок.
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