https://news.day.az/world/1235483.html В Турции за сутки скончались 48 пациентов с коронавирусом
В Турции за сутки скончались 48 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 48 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 055.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 146 457, за прошедшие 24 часа 1 708 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 106 133.
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