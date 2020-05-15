Джонсон уверен, что соглашение о свободной торговле с ЕС удастся заключить

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что Лондону удастся заключить соглашение о свободной торговле с ЕС, несмотря на отсутствие прогресса на переговорах.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он заявил в пятницу в телефонном разговоре со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром.

"Лидеры также обсудили последний раунд переговоров между Соединенным Королевством и ЕС. Премьер-министр заявил, что Соединенное Королевство продолжит упорно работать над тем, чтобы заключить соглашение, и выразил уверенность в том, что это по-прежнему возможно", - говорится в заявлении премьерской канцелярии, распространенном по итогам беседы.

Ранее представитель британского премьера на переговорах с ЕС Дэвид Фрост выразил сожаление по поводу того, что во время консультаций достигнут лишь незначительный прогресс. Ответственность за это он возложил на Брюссель, где, по его словам, настаивают на том, чтобы покинувшая ЕС Великобритания фактически продолжала соблюдать законы и стандарты Евросоюза. Следующий раунд переговоров должен начаться 1 июня.

Варадкар и Джонсон также обсудили пандемию заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Британский премьер заверил своего коллегу в том, что Великобритания намерена соблюдать соглашение с Ирландией о едином иммиграционном пространстве после того, как введет новые правила для въезжающих на территорию страны. Планируется, что в целях борьбы с распространением инфекции их будут помещать на карантин на 2 недели.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений.