Более 4,5 млн человек в мире заразились COVID-19

Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 4,5 млн человек,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает американский Университет Джона Хопкинса.

По последним данным, всего в настоящий момент на планете зафиксировано 4 500 476 случаев заражения, погибли 304 835 пациентов.

Лидером по числу инфицированных остаются Соединенные Штаты Америки, там болеют более 1,3 млн человек. В России коронавирусом заражены 262 843 человека, в Великобритании - 238 001.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.