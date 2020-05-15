США намерены вывести войска из Афганистана в срок

Процесс снижения численности иностранных военных в Афганистане продолжается и должен завершиться в установленные сроки.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Оно (снижение численности военных - прим. ТАСС) продолжается. Мы ожидаем, что [этот процесс] завершится в сроки, установленные в соглашении с [радикальным движением] Талибан", - сказал он. При этом Хоффман не уточнил, сколько военных уже вывели.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением Талибан. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести все войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю, а к августу - отменить американские ограничительные меры в их отношении.