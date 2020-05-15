https://news.day.az/world/1235489.html В Великобритании число жертв коронавируса достигло почти 34 тысячи
В Великобритании число жертв коронавируса достигло почти 34 тысячи
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 384, до 33 998 человек, количество заболевших выросло на 3560, до 236 711.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил на брифинге в пятницу министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Днем ранее количество скончавшихся за сутки составило 428 человек, число новых выявленных случаев заражения - 3446.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.
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