В Великобритании число жертв коронавируса достигло почти 34 тысячи

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 384, до 33 998 человек, количество заболевших выросло на 3560, до 236 711.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил на брифинге в пятницу министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Днем ранее количество скончавшихся за сутки составило 428 человек, число новых выявленных случаев заражения - 3446.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.