В Китае испытали пять прототипов вакцины от COVID-19

Китайские ученые испытали пять разных прототипов вакцин от коронавирусной инфекции на более чем 2,5 тыс. добровольцев,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сказал заместитель главы государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзэн Исинь.

"В настоящее время у нас есть одна рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины, все они уже получили одобрение", - сказал Цзэн Исинь.

Он отметил, что вторая фаза клинических испытаний вакцины должна быть завершена уже к июлю. В ней сейчас участвуют более 2036 волонтеров, существенных побочных эффектов у них не наблюдается.

Ранее глава центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Гао Фу заявил, что при нормальном графике технологического производства, вакцину от коронавируса можно будет поучить к концу 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.