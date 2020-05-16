https://news.day.az/world/1235494.html В ЕС ожидают экономический спад в размере 12,2%
В ЕС ожидают экономический спад в размере 12,2%
Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует экономический спад в ЕС из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, во втором полугодии 2020 года в размере 12,2% ВВП в годовом исчислении.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в ходе онлайн-брифинга по итогам видеоконференции Еврогруппы.
"Наш прогноз роста на второе полугодие 2020 года составляет минус 12,2%", - заявил он.
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