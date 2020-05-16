В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 74, до 1 432.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.