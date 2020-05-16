https://news.day.az/world/1235495.html В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом
Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 74, до 1 432.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.
"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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