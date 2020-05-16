В Конгрессе США решили выделить еще 3 трлн долларов для поддержки экономики

Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет мер для поддержки экономики на сумму 3 триллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, около 1 триллиона долларов будет выделено штатам и местным властям, также предусмотрено создание фонда в размере 200 миллиардов долларов для сотрудников критически важных сфер, включая здравоохранение. Кроме того, выплаты на семью будут увеличены до 6 тысяч долларов, еще 75 миллиардов будут потрачены на проведение тестирований на коронавирус. Меры поддержки также коснутся выплат пособий по безработице и покрытие образовательных кредитов.

Законопроект, предложенный демократами, был одобрен в пятницу, 13 мая, большинством голосом. После этого он должен поступить на рассмотрение Сената.