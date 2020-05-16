В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом.

Об этом сообщили в оперативном штабе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это первый раз, когда количество жертв COVID-19 в столице превысило 70 человек. Накануне скончались 68 москвичей с положительным тестом и пневмонией.

Таким образом, количество погибших с коронавирусом в столице превысило 1400 пациентов.

Накануне мэр Сергей Собянин объявил о начале массового и бесплатного тестирования жителей города на антитела к коронавирусу. Изначально на скрининг будут приглашать по 70 тысяч человек в сутки, в дальнейшем власти планируют увеличить число тестов до 200 тысяч.

В России, по последним данным, выявили около 263 тысяч инфицированных, порядка 58 тысяч пациентов излечились, более 2,4 тысячи скончались.