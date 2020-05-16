В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей

Более 200 случаев возникновения у детей синдрома системного воспалительного ответа, предположительно связанного с COVID-19, наблюдаются по меньшей мере в 20 штатах США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщал, что случаи возникновения у детей синдрома воспалительного ответа наблюдаются в 17 штатах. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в свою очередь заявлял, что только в его городе выявлено 100 таких случаев. Перед этим Куомо отмечал, что от синдрома, который может быть связан с заражением коронавирусом, всего в штате скончались трое детей.

Как сообщает ABC News, сейчас единой официальной статистики о подтвержденных и возможных случаях воспалительного синдрома у детей в США нет, поэтому телеканал направил запросы медикам и чиновникам из сферы здравоохранения во все 50 штатов. Основываясь на предоставленных ими данных, телеканал подсчитал, что число случаев возникновения синдрома среди детей в стране может достигать 220.

Наибольшее число случаев было зарегистрировано в Нью-Йорке, также более десятка было выявлено в Нью-Джерси и Мичигане.

Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.