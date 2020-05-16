https://news.day.az/world/1235557.html Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 677
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 677
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 677.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Отмечается, что 3873 человека находятся на карантине, 393 человека - на стационарном лечении. Вылечились 419 человек, умерли 12.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре