Куба во время пандемии коронавируса

Первые три завозных случая COVID-19 были выявлены на Кубе еще 11 марта.

Когда пандемия уже перебросилась с Китая на Европу, Куба, как казалось, жила привычной жизнью: туристы продолжили прилетать, столичные рестораны и бары были забиты под завязку. Власти страны заявляли о том, что ведут постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации, рассказывали о подготовленном плане действий по сдерживанию пандемии, однако каких-либо конкретных деталей не сообщалось. А заметные наблюдателю меры, вроде усиления контроля за въезжающими в аэропортах, тут же забывались в непередаваемой местной атмосфере сигарного дыма, рома и бесконечном ритме кубинской сальсы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Свободную Прессу, вскоре Куба объявила о закрытии своих границ для интуристов, а оставшихся на Острове путешественников попросили покинуть его в спешном порядке. Тех, кто не захотел или не смог, обязали не выходить на улицу.

Власти последовательно вводили ограничительные меры, пытаясь свести к минимуму перемещения кубинцев и запретить общественные мероприятия. Было отменено междугороднее автобусное сообщение, затем запрет коснулся и городского транспорта.

Школьники и студенты были отправлены по домам, работа многих предприятий и учреждений не связанных с жизненно-важными сферами, была приостановлена.

Жесткого карантина введено не было, кубинцы по-прежнему могут покидать свои дома, однако обязательно условие нахождения на улице - ношение медицинской маски, подавляющее число которых, правда, являются самодельными. На входе в любые помещения появилась бутылка с хлоркой, которой посетителям необходимо было обрабатывать руки.

Залог успеха в борьбе с пандемией на Острове Свободы - раннее выявление подозрительных случаев, своевременная изоляция уже диагностированных пациентов, а также выявление всего круга их контактов (которые также помещаются на карантин). Регулярно проводится поквартирный обход семей. Жителей опрашивают на предмет подозрительных случаев, болеющих родственников, знакомых с симптомами ОРВИ. Делают это местные студенты медицинских ВУЗов, как правило - выпускных курсов. И хотя вопросы во многом стандартны, отвечать на них местные жители стараются правду. Ведь в противном случае правда все равно выяснится, а тогда будет только хуже.