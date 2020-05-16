Десятки бомб времен Корейской войны нашли при строительстве больницы в КНДР

Десятки бомб времен Корейской войны нашли строители при возведении больницы в Пхеньяне. Об этом сообщило посольство России в КНДР в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Недавно на месте возведения Пхеньянской многопрофильной больницы во время рытья котлована под фундамент было обнаружено несколько десятков неразорвавшихся бомб, сброшенных врагами во время Отечественной освободительной войны, что вызвало шок у людей", - говорится в сообщении посольства. Всего нашли 50 различных неразорвавшихся боеприпасов, в том числе 50-килограммовые и 250-килограммовые бомбы.

Позже специалисты по разминированию обезвредили снаряды. "Неразорвавшиеся боеприпасы, лежавшие в самом центре столицы, еще раз отчетливо подтверждают, что земля, где мы живем, является ареной противостояния с империализмом и судным местом, где дается оценка преступлениям, совершенным врагами против нашего народа", - отметили дипломаты.

Война между Северной и Южной Кореями длилась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года. На стороне Пхеньяна воевали СССР и Китай, на стороне Сеула - США и страны Европы. Вашингтон потерял в этом конфликте около 36,6 тысячи своих солдат.