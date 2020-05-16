На Филиппины обрушился тайфун, эвакуированы более 140 тыс. человек

14 мая на Филиппины обрушился тайфун "Вонфонг" (местное название "Амбо"), сообщило издание Rappler.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гордон, остров Самар, который находится в центральной части Филиппинского архипелага, первым принял на себя удар стихии. Сейчас тайфун движется на северо-запад страны со скоростью 20 км/ч.

Максимальные порывы ветра достигают 165 км/ч. Это первый тайфун, который накрыл Филиппины в этом году. Ожидается, что он покинет страну 18 мая и к тому времени ослабнет до циклона. Агентство AFP со ссылкой на местные власти сообщило, что сотни тысяч людей оказались на пути стихии.

Власти эвакуировали более 140 тыс. человек. Ситуация осложняется тем, что многие центры, которые обычно используются как приюты для пострадавших от стихийных бедствий, сейчас переоборудованы как карантинные базы в связи с пандемией коронавируса. Власти заявили, что будут пытаться не переполнять приюты и выдадут эвакуированным маски.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на Филиппинах коронавирус подтвержден у 11 876 человек, 790 больных погибли.