Коронавирус лишил парижан парков и посиделок

Коронавирус изменил облик Парижа. У закрытых музеев нет толп туристов, знаменитые террасы пусты. В первый же вечер выход страны из карантина на набережной канала Сен-Мартен отпраздновали с размахом. Нарушители разошлись только по требованию полиции.

"Отныне алкоголь тут под запретом. Люди по-прежнему собираются небольшими компаниями, хотя и соблюдают обязательную дистанцию", - рассказывает корреспондент Euronews Сирил Фурнери, передает Day.Az.

Многие французы считают и это неприемлемым. Местные завсегдатаи придерживаются другого мнения.