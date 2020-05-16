Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

Вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей", - сказал Гинцбург.

По последним данным, в России выявлено 272 043 случая заражения новым коронавирусом.