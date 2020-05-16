Будущее опустевшей Венеции после наводнения и карантина

Венеция опустела и три месяца назад такое невозможно было представить. Но после того как город пострадал от мощного наводнения, ему пришлось пережить неожиданный карантин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, теперь жители Венеции могут насладиться покоем. Ограничительные меры здесь постепенно смягчают и горожан призывают пользоваться лодками, чтобы разгрузить общественный транспорт в некоторых районах. Водные артерии Венеции в эти дни свободны и даже поездка за продуктами в магазин становится необычным путешествием.