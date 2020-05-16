Рекордное падение ВВП еврозоны

Введенные в марте меры по сдерживанию эпидемии коронавируса по итогам I квартала привели к рекордному падению ВВП еврозоны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по предварительным оценкам Евростата, сокращение составило 3,8% по сравнению с предыдущим периодом и 3,2% в годовом выражении. ВВП стран ЕС снизился на 3,3% в квартальном выражении и на 2,6% - в годовом. В квартальном сопоставлении это самое резкое снижение с момента создания единой валюты и с 1995 года, то есть за всю историю наблюдений.