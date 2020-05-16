https://news.day.az/world/1235627.html Рекордное падение ВВП еврозоны - ВИДЕО
Рекордное падение ВВП еврозоны - ВИДЕО
Введенные в марте меры по сдерживанию эпидемии коронавируса по итогам I квартала привели к рекордному падению ВВП еврозоны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по предварительным оценкам Евростата, сокращение составило 3,8% по сравнению с предыдущим периодом и 3,2% в годовом выражении. ВВП стран ЕС снизился на 3,3% в квартальном выражении и на 2,6% - в годовом. В квартальном сопоставлении это самое резкое снижение с момента создания единой валюты и с 1995 года, то есть за всю историю наблюдений.
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