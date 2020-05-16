В Германии сносят АЭС

На юго-западе Германии снесены две 150-метровые охладительные башни закрытой в прошлом году атомной электростанции Филиппсбург.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, два мощных взрыва прогремели в четверг рано утром. О времени проведения операции не сообщалось во избежание массовых сборищ людей, которых могло привлечь впечатлящее зрелище. На месте закрытой АЭС планируется соорудить мощную трансформаторную станцию, которая через высоковольтные линии передач будет обеспечивать промышленный юг страны энергией, произведённой из возобновляемых источников.