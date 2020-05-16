https://news.day.az/world/1235654.html В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 102 человека
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 102 человека
По меньшей мере 102 человека умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса. Об этом сообщил в субботу минздрав королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Этот показатель стал минимальным с середины марта. 15 мая было объявлено о 138 умерших. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за 24 часа умерли 950 пациентов. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 563.
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