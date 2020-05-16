Круизный лайнер Diamond Princess покинул Японию

Круизное судно Diamond Princess, которое на протяжении долгого времени было вторым по величине очагом распространения коронавируса за пределами Китая, спустя три месяца покинуло японский порт Иокогама. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, лайнер направился в Малайзию. Какой у него будет дальнейший маршрут, официально не сообщается. Все круизы Diamond Princess приостановлены до октября 2020 года.

Лайнер вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Мужчина сошел на берег 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на судне, где находились почти 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая 24 россиян, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

За это время число заражений коронавирусом на судне достигло 712, что на тот момент сделало его вторым по масштабам очагом распространения инфекции за пределами КНР. Общее число летальных исходов среди госпитализированных пассажиров и членов экипажа составило 13.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж Diamond Princess, превышает 16,9 тыс., умерли более 740 человек. Свыше 11 тыс. человек выздоровели, еще порядка 250 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.