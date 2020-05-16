Жуткое ДТП в Китае: есть погибшие, десятки пострадавших

Шесть человек погибли, 30 получили травмы в субботу в результате дорожного происшествия с участием рейсового автобуса в провинции Сычуань на юго-западе КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, транспортное средство, в салоне которого находились 36 человек, пробило ограждение скоростной автотрассы, выехало на встречную полосу и опрокинулось. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Причина ДТП выясняется, ведется следствие.