В Греции из-за 40-градусной жары открыли более 500 пляжей

515 организованных пляжей открыты с субботы в Греции из-за пришедшей волны 40-градусной жары, которая побила для мая рекорд за 150 лет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пляжи со структурами для организованного отдыха были закрыты 15 марта по решению правительства для предотвращения скопления там людей в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Организованные пляжи планировалось открыть с 1 июня, однако из-за очень жаркой погоды - столбик термометра в последние дни поднимается в тени до 42 градусов - пляжи разрешили посещать уже с субботы.

При этом министерство по делам защиты граждан поставило жесткие условия для пресечения распространения коронавируса, которые должны выполнять администрации пляжей и их посетители. Работники пляжей должны обязательно на входе регистрировать количество людей. Максимальное число отдыхающих, которые на них допускаются, составляет 40 человек на 1000 кв. м. Минимальное расстояние между осями зонтов установлено 4 м.

Под один зонт можно поставить до двух шезлонгов, исключение сделано для семей с несовершеннолетними детьми. Минимальное расстояние между двумя лежаками, расположенными под разными зонтами, должно составлять 1,5 м.

Алкоголь продавать не будут

Кафе, рестораны, закусочные и бары на организованных пляжах должны работать только на вынос. Расставленных столов не должно быть. Продукция этих точек питания должна продаваться только в упаковке, и ее приготовление на самих пляжах запрещено. Запрещается продажа алкогольных напитков.

По словам министерства, минимальное расстояние между клиентами, ожидающими в очереди обслуживания, должно составлять 1,5 м. Работникам настоятельно рекомендуется использовать маски. Персонал организованных пляжей обязан дезинфицировать шезлонги и кресла после каждого клиента, а также регулярно дезинфицировать туалеты и души. Отдыхающие должны приносить и использовать собственные полотенца. Командные виды спорта на пляжах остаются под запретом.

Организованные пляжи пока будут использоваться только местными жителями, так как въездной туризм в стране на данный момент ограничен. Правительство ожидает общего решения ЕС в отношении снятия запрета на авиасообщение внутри Евросоюза.

Правительство также сообщило, что изучается вопрос об открытии ресторанов, кафе, баров и других предприятий общественного питания с 25 мая, если это позволят эпидемиологические условия. Предполагалось, что объектам общественного питания разрешат обслуживать клиентов за столиками на открытом воздухе с 1 июня, однако власти убеждаются, что запрет можно отменить быстрее, потому что большинство жителей ведет себя ответственно и выполняет указания по мерам предотвращения инфицирования, в том числе носит маски в общественном транспорте и закрытых помещениях.

Ситуация с коронавирусной инфекцией

Ситуация с коронавирусом в Греции по сравнению со многими соседними европейскими странами сравнительно благоприятна. По данным на 15 мая, число инфицированных коронавирусом в стране с 27 февраля составило 2 810, большая часть из них выздоровела. За два с половиной месяца умерли 160 человек с подтвержденной инфекцией.

По мнению экспертов, низкие показатели инфицирования являются результатом раннего введения жестких ограничительных мер. После первых трех случаев заражения уже 28 февраля в стране отменили карнавалы, 10 марта закрыли школы, 23 марта были запрещены выходы из дома без уважительной причины и неоправданные передвижения на автомобилях. Кроме того, были ограничены поездки по стране, запрещены путешествия на острова, закрыты промтоварные магазины, предприятия питания. С 4 мая часть ограничений, в том числе и на передвижение, была снята.