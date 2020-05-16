США могут возобновить выплаты ВОЗ в размере 10% от прежнего уровня

Соединенные Штаты рассматривают возможность возобновить выделение средств на работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в объеме 10% от того, что выплачивалось ранее, однако окончательное решение не принято. Об этом сообщил в субботу в своем Twitter президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава Белого дома таким образом прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что его администрация может частично возобновить выплаты ВОЗ.

"Это всего лишь одна из множества идей, которые мы рассматриваем, и в этом случае мы будем платить 10% от того, что мы платили в течение многих лет, тогда это будет соответствовать уровню выплат Китая, которые намного ниже. Окончательное решение не принято. Все фонды заморожены", - написал он.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что сотрудники администрации подготовили письмо в ВОЗ, которое Трамп вскоре подпишет или уже подписал. В послании, согласно этим данным, говорится, что Вашингтон согласен предоставлять организации такой же объем средств, какой предоставляет Китай.

Трамп 8 мая заявил, что Вашингтон вскоре примет окончательное решение относительно выделения средств ВОЗ. Американский лидер отметил тогда, что США направляют указанной организации "почти $500 млн". Он также утверждал, что ВОЗ стала "марионеткой Китая" и не зафиксировала якобы допущенные властями этой страны нарушения, касающиеся распространения нового коронавируса. Президент США заявлял, что Китай "платит $38 млн" в год на нужды организации.